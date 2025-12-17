Adolescente palestiniano morto por colono israelita na Cisjordânia -- Media

Mouheeb Ahmed Jibril foi morto a tiro após o funeral de outro adolescente morto na segunda-feira, noticiou a agência, citando o presidente da Câmara de Tuqu, cidade onde ocorreu o incidente.

"Enquanto os enlutados se dispersavam, vários jovens permaneceram na entrada norte da cidade. Um colono saiu do seu veículo e abriu fogo diretamente sobre eles, matando Jibril e ferindo gravemente outro jovem", indicou a WAFA.

Contactado pela agência France-Presse (AFP), o Exército israelita afirmou que as suas tropas foram enviadas para a zona "após relatos de terroristas mascarados a atirar pedras e bombas de tinta contra veículos civis israelitas que circulavam numa estrada principal, representando um perigo significativo para os passageiros".

O Exército afirmou que "operou para repor a ordem" e que tinha conhecimento de que um palestiniano tinha sido baleado e posteriormente falecido em consequência dos ferimentos.

A violência na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967, intensificou-se desde o ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

Apesar da frágil trégua que entrou em vigor em outubro entre Israel e o Hamas, a violência persiste.

Desde o início da guerra em Gaza, as tropas e os colonos israelitas mataram mais de mil palestinianos na Cisjordânia, incluindo muitos militantes, mas também dezenas de civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados do Ministério da Saúde palestiniano.

De acordo com números oficiais israelitas, pelo menos 44 israelitas, entre soldados e civis, foram mortos em ataques palestinianos ou operações militares israelitas.

A guerra na Faixa de Gaza foi iniciada quando o grupo radical palestiniano Hamas atacou solo israelita em 7 de outubro de 2023, provocando cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.

As autoridades de Gaza, controladas pelo grupo radical palestiniano Hamas, aumentaram hoje para 70.667 o número de mortos e para 171.151 feridos na ofensiva israelita contra o enclave, incluindo dois mortos confirmados e seis feridos nas últimas 24 horas.