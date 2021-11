Adolescente salva por fazer gesto com a mão que sinaliza sofrimento ou violência

De acordo com uma reportagem emitida pela estação Fox 8, "os investigadores resgataram uma adolescente desaparecida da Carolina do Norte e prenderam o homem que estava com ela durante uma operação policial de trânsito no Kentucky".

Segundo o Gabinete do xerife do Condado de Laurel, houve uma chamada na rede de emergência a relatar que tinha sido avistada uma passageira num veículo, a fazer os gestos que representam sofrimento.



"Uma passageira no veículo fazia gestos com as mãos que são conhecidos na plataforma da rede social TikTok por representar violência em casa - preciso de ajuda - violência doméstica", disse a polícia.



O Sinal

O sinal de pedido de ajuda foi lançado pela Fundação das Mulheres canadianas, para identificarem casos de violência durante a pandemia.



"O isolamento pode aumentar o risco de violência em casa. Use este gesto discreto durante uma videochamada para mostrar que precisa de ajuda", diz o cartaz adotado pela polícia.



