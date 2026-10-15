Mundo
Advogada? A diferença entre querer e ter é ser assessora de Trump
A nova assessora de imprensa da Casa Branca, Katie Zacharia, apresenta-se orgulhosamente como advogada. No entanto, em todos os Estados norte-americanos não há registo de ter feito o exame para a Ordem dos Advogados. Questionada sobre onde tinha sido aprovada no exame da Ordem, respondeu de forma curiosa: "Quando me mudei para a China".
Mais tarde, Zacharia a explicou ao New York Times que não ouviu corretamente a pergunta devido ao ruído do helicóptero Marine One.
A Casa Branca não esclarece se Zacharia foi aprovada em algum exame da ordem dos advogados. Sendo certo que não há registo público de que tenha obtido licença para exercer advocacia em qualquer dos estados norte-americanos onde residiu.
O Wall Street Journal cita uma fonte que assegura que ela chegou a fazer o exame da Ordem na Califórnia, mas não foi aprovada.
Katie Zacharia era relativamente desconhecida quando Trump anunciou, na semana passada, que tinha sido escolhida para o cargo de assessora de imprensa.
Desde então, esta mulher, objeto de inúmeras dúvidas, está a ser questionada sobre muitas publicações que partilhou nas redes sociais.
Um desses exemplos foi divulgado pelo The Bulwark, um site independente de notícias e opinião política de centro-direita e de oposição à direita populista. Katie Zacharia defendeu que Washington “suspendesse o habeas corpus” (o direito constitucional de contestar uma detenção perante um juiz).
A imprensa tem revelado ainda diversas publicações nas redes sociais em que promovia teorias da conspiração infundadas ou desmentidas.