Advogada? A diferença entre querer e ter é ser assessora de Trump

Mais tarde, Zacharia a explicou ao New York Times que não ouviu corretamente a pergunta devido ao ruído do helicóptero Marine One.





No entanto, uma licenciatura não é o mesmo que ter licença para exercer a profissão.

Sendo certo que não há registo público de que tenha obtido licença para exercer advocacia em qualquer dos estados norte-americanos onde residiu.

O Wall Street Journal cita uma fonte que assegura que ela chegou a fazer o exame da Ordem na Califórnia, mas não foi aprovada.





“Na Califórnia, intitular-se advogado sem possuir licença não é apenas um exagero publicitário, é crime”, afirmou a organização em comunicado.

Katie Zacharia era relativamente desconhecida quando Trump anunciou, na semana passada, que tinha sido escolhida para o cargo de assessora de imprensa.





Desde então, esta mulher, objeto de inúmeras dúvidas, está a ser questionada sobre muitas publicações que partilhou nas redes sociais.





Um desses exemplos foi divulgado pelo The Bulwark, um site independente de notícias e opinião política de centro-direita e de oposição à direita populista. Katie Zacharia defendeu que Washington “suspendesse o habeas corpus” (o direito constitucional de contestar uma detenção perante um juiz).

A imprensa tem revelado ainda diversas publicações nas redes sociais em que promovia teorias da conspiração infundadas ou desmentidas.





As atenções doscentraram-se em Katie Zacharia logo após a primeira conferência de imprensa na Casa Branca. Desde então sabe-se que o diploma de Direito da nova assessora de imprensa é autêntico, elana Universidade Pepperdine.A Casa Brancase Zacharia foi aprovada em algum exame da ordem dos advogados.Uma organização sem fins lucrativos que trabalha na fiscalização de condutas () apresentou, na quarta-feira,Outro caso foi divulgado pela CNN que encontrou publicações (entretanto removidas) em que Zachariafiguras políticas de destaque e elites de Hollywood de