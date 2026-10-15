Advogada? A diferença entre querer e ter é ser assessora de Trump

Advogada? A diferença entre querer e ter é ser assessora de Trump

A nova assessora de imprensa da Casa Branca, Katie Zacharia, apresenta-se orgulhosamente como advogada. No entanto, em todos os Estados norte-americanos não há registo de ter feito o exame para a Ordem dos Advogados. Questionada sobre onde tinha sido aprovada no exame da Ordem, respondeu de forma curiosa: "Quando me mudei para a China".

Cristina Santos - RTP / Adicionar como fonte informativa
A nova assessora de imprensa da Casa Branca, Katie Zacharia. Foto: Kevin Lamarque/REUTERS

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Mais tarde, Zacharia a explicou ao New York Times que não ouviu corretamente a pergunta devido ao ruído do helicóptero Marine One.

As atenções dos media centraram-se em Katie Zacharia logo após a primeira conferência de imprensa na Casa Branca. Desde então sabe-se que o diploma de Direito da nova assessora de imprensa é autêntico, ela licenciou-se em Direito na Universidade Pepperdine. No entanto, uma licenciatura não é o mesmo que ter licença para exercer a profissão.
A Casa Branca não esclarece se Zacharia foi aprovada em algum exame da ordem dos advogados. Sendo certo que não há registo público de que tenha obtido licença para exercer advocacia em qualquer dos estados norte-americanos onde residiu.
O Wall Street Journal cita uma fonte que assegura que ela chegou a fazer o exame da Ordem na Califórnia, mas não foi aprovada.

Uma organização sem fins lucrativos que trabalha na fiscalização de condutas (Campaign for Accountability) apresentou, na quarta-feira, uma queixa à Ordem dos Advogados da Califórnia. “Na Califórnia, intitular-se advogado sem possuir licença não é apenas um exagero publicitário, é crime”, afirmou a organização em comunicado.
Katie Zacharia era relativamente desconhecida quando Trump anunciou, na semana passada, que tinha sido escolhida para o cargo de assessora de imprensa.

Desde então, esta mulher, objeto de inúmeras dúvidas, está a ser questionada sobre muitas publicações que partilhou nas redes sociais. 

Um desses exemplos foi divulgado pelo The Bulwark, um site independente de notícias e opinião política de centro-direita e de oposição à direita populista. Katie Zacharia defendeu que Washington “suspendesse o habeas corpus” (o direito constitucional de contestar uma detenção perante um juiz).
A imprensa tem revelado ainda diversas publicações nas redes sociais em que promovia teorias da conspiração infundadas ou desmentidas.

Outro caso foi divulgado pela CNN que encontrou publicações (entretanto removidas) em que Zacharia acusava figuras políticas de destaque e elites de Hollywood de pedofilia.
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