Advogado de Christian Bruckner garante que o principal suspeito do caso Madeleine é inocente

O advogado de Christian Bruckner garante que o principal suspeito do caso Madeleine é inocente de todos os crimes de que tem vindo a ser acusado. Em entrevista à RTP, Friederich Fulscher considera impossível que Bruckner seja o autor do abuso sexual de uma criança alemã de 10 anos, na praia da Salema, apenas um mês antes do desaparecimento de Madeleine na praia da Luz, no Algarve.