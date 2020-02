Advogado de Julian Assange acusou presidente Trump de tentativa de corrupção

A revelação é conhecida a poucos dias do início do julgamento do fundador do Wikileaks, que enfrenta a possibilidade de ser extraditado para os Estados Unidos.



O activista, que continua preso em Londres, é acusado de espionagem e se for extraditado, pode ser condenado à pena de morte.