Advogado Jorge Brito Pereira abandona patrocínio jurídico de Isabel dos Santos

“Face às informações publicadas nos últimos dias a propósito dos designados”, afirma o causídico, em resposta por escrito remetida à agência Lusa.“Apresentei na tarde de ontem essa mesma carta de renúncia”, acrescenta.“Foi também meu entendimento que, face à minha decisão de interromper o compromisso que tinha com o escritório, deveria fazer uma suspensão da minha atividade profissional como advogado e aproveitar os meses que se seguem para, além de ponderar tudo o que ocorreu nas últimas semanas, finalizar a minha tese de doutoramento”, continua Brito Pereira., uma viagem-relâmpago que se destinou a dar plenos poderes aos representantes legais no processo de venda da sua posição no EuroBic. Terá seguido no mesmo dia para Londres.

Jorge Brito Pereira adiantou à Lusa ter ontem comunicado à empresária a intenção de cessar o seu patrocínio jurídico.“Como consequência imediata e necessária desta decisão,”, concluiu.