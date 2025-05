Advogados lusófonos apoiam colegas angolanos contra "ingerência inaceitável" do poder judicial

Numa nota a que a Lusa teve acesso, a UALP manifesta "profunda preocupação e indignação" com a decisão de suspender o evento "Diálogo Nacional sobre o Processo Legislativo Eleitoral", que considera ter um "caráter judicialmente preventivo e limitador" e configurar uma "ingerência inaceitável na esfera de autonomia e liberdade institucional da OAA".

O Tribunal da Relação de Luanda ordenou a suspensão da iniciativa agendada para hoje, decidindo a favor de um grupo de seis advogados que alegou que a OAA não tinha competências para promover este tipo de eventos.

A UALP discorda dos juízes angolanos e salienta na sua nota que o estatuto da OAA prevê "colaborar na administração da justiça, pugnar pela defesa do Estado democrático de direito e defender os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e o primado da legalidade democrática", missão na qual se enquadra o evento.

A UALP, criada em 2002 inicialmente com a designação de Associação das Ordens e Associações de Advogados dos Países de Língua Portuguesa, representa mais de um milhão de advogados de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique e Portugal.

Para a UALP, "promover o debate público, técnico e plural sobre uma iniciativa legislativa é afirmar a vitalidade de uma sociedade democrática", pelo que o seu silenciamento representa um risco para a legitimidade do processo democrático.

"O simples ato de organizar um espaço de escuta e reflexão não representa, de modo algum, uma substituição ao poder legislativo, mas sim o seu complemento saudável", refere-se na nota.

A UALP afirma que é "preocupante e inadmissível" a interpretação arbitrária do Tribunal da Relação de Luanda, que invocou a "ausência de vocação institucional da OAA para o efeito".

"A tentativa de excluir a OAA do espaço cívico e democrático é não apenas um erro de direito, é um grave sintoma de recuo democrático", critica a UALP, considerando que a decisão restringe "de forma desproporcional o exercício das liberdades de expressão, reunião e associação".

A UALP fala de uma "violação direta da autonomia da OAA, que goza de independência institucional" para promover debates sobre matérias de interesse público e um "precedente alarmante e perigoso", que poderá ser instrumentalizado para cercear o pensamento crítico e atuação dos advogados.

Face ao que considera ser "uma distorção inaceitável do papel da OAA na vida pública" e uma "afronta ao espírito da advocacia" a UALP solidariza-se com os colegas angolanos, a quem expressa solidariedade e apoio institucional e exorta as autoridades judiciais angolanas a assegurarem a "plena liberdade de atuação da OAA".

A organização disponibilizou-se também para mobilizar os mecanismos internacionais adequados, junto das Nações Unidas e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em defesa da integridade e da independência da advocacia em Angola.

O debate em causa pretendia fomentar a "reflexão sobre o pacote legislativo eleitoral" que está em apreciação na Assembleia Nacional, com diversos segmentos da sociedade civil.

Entre os intervenientes no debate incluíam-se o ex-bastonário da OAA Luis Paulo Monteiro, o coordenador do Observatório Político Social Angolano (OPSA), Sérgio Calundungo, o coordenador do Observatório Eleitoral Angolano, Luis Jimbo, os ativistas Luaty Beirão e Cesaltina Cutaia, jornalistas como Reginaldo Silva e Teixeira Cândido (ex-presidente do sindicato), os comentadores televisivos Bali Chionga e José Pakisi Mendonça e os investigadores Cesaltina Abreu e David Boio.

A OAA prometeu ainda apresentar uma participação contra o juiz relator "por violação dos deveres de imparcialidade, razoabilidade e respeito pelos limites constitucionais da jurisdição" e admite recorrer ao Tribunal Constitucional "face à desaplicação das normas constitucionais relativas às liberdades fundamentais e ao estatuto da Ordem.