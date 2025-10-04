AEIA pede "vontade política" para repor energia a Zaporizhzhia

No seu comunicado, Grossi frisou ainda que um corte de energia externo esta semana na central nuclear desativada de Chornobyl — local do pior acidente nuclear civil do mundo, em 1986 — durou 16 horas.

Dezenas de feridos em ataque russo a comboio de passageiros

"Um ataque brutal de um drone russo na estação ferroviária de Shostka, na região de Sumy", escreveu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no Telegram, publicando um vídeo de uma carruagem de passageiros destruída e em chamas, além de outras com os vidros partidos.





"Os russos não podiam ignorar que estavam a visar civis. Isto é terrorismo, que o mundo não tem o direito de ignorar", acusou Zelensky.





Segundo o presidente ucraniano, dezenas de passageiros e trabalhadores ferroviários ficaram feridos.

Moscovo intensificou os seus ataques aéreos contra a infraestrutura ferroviária da Ucrânia, atingindo-a quase todos os dias nos últimos dois meses.





c/ Agências

