Aeroporto da capital da Lituânia reabre após alerta sobre balões suspeitos

A operadora do aeroporto anunciou na rede social Facebook que a infraestrutura voltou a operar por volta das 05:50 (03:50 em Lisboa) de hoje, cerca de 20 minutos depois da hora originalmente prevista.

A empresa tinha encerrado o aeroporto após ter sido informada da aproximação de "uma possível série de balões" pela agência de vigilância aérea Oro Navigajica às 22:16 de sábado (20:16 em Lisboa).

Os aviões programados para aterrar na capital da Lituânia foram desviados para a cidade de Kaunas (centro-sul) ou para aeroportos nas vizinhas Letónia e Polónia, ou regressaram ao aeroporto de origem, enquanto um voo para Helsínquia foi cancelado.

Estes incidentes estão a aumentar em toda a Europa, com os membros da UE a suspeitarem que a Rússia - que faz fronteira com a Lituânia - está por detrás de voos sobre locais sensíveis, desde a incursão de pelo menos 19 drones nos céus da Polónia no início de setembro.

A interrupção no tráfego aéreo em Vilnius ocorre pouco depois de um incidente semelhante no aeroporto de Munique, na Alemanha, onde foi encerrado na quinta-feira à noite e depois na sexta-feira à noite devido a alertas de drones, antes de reabrir no sábado.

O aeroporto de Munique reabriu na manhã de sábado, depois de as autoridades o terem encerrado na sexta-feira à noite pela segunda vez em menos de 24 horas, após dois novos avistamentos de `drones`.

O aeroporto, um dos maiores da Alemanha, reabriu gradualmente a partir das 07:00 de sábado (06:00 em Lisboa). Os aviões normalmente começam a descolar às 05:00.

A polícia federal disse que dois avistamentos de `drones` (aeronaves não tripuladas) foram confirmados pouco antes das 23:00 de sexta-feira perto das pistas norte e sul do aeroporto. Os `drones` afastaram-se antes de poderem ser identificados.

Em comunicado, o aeroporto declarou que o tráfego normalizou ao princípio da tarde de sábado.

Em mais de mil descolagens e aterragens previstas para sábado, as companhias aéreas anularam "cerca de 170 voos por razões operacionais", precisou.

Pelo menos 6.500 passageiros foram afetados pelo encerramento durante a madrugada de sexta-feira para sábado. O encerramento anterior, na noite de quinta-feira para sexta-feira, afetou quase três mil passageiros.

O incidente em Munique foi o mais recente de uma série de avistamentos de `drones` sobre aeroportos, bem como outros locais de infraestrutura crítica em vários países membros da União Europeia (UE). Durante a noite também foram avistados `drones` sobre uma base militar na Bélgica.

Um incidente com `drones` em Oslo, capital da Noruega, que é membro da NATO, mas não faz parte da UE, também afetou os voos no final de setembro.

As autoridades russas rejeitaram as alegações de envolvimento, incluindo nos recentes incidentes com `drones` na Dinamarca.