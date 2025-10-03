Aeroporto de Bruxelas-Charleroi cancela todos os voos em 14 de outubro devido a greve

"Devido ao dia nacional de protestos agendado para terça-feira, 14 de outubro, pela frente sindical comum, e à falta de pessoal disponível para garantir a segurança das operações, todos os voos programados para aquele dia com partida e chegada no Aeroporto de Charleroi serão cancelados", informou o aeroporto, numa nota publicada no seu site.

Os passageiros que tinham voos programados de ou para Charleroi no dia 14 de outubro "serão contactados pelas suas companhias aéreas nos próximos dias para remarcação ou reembolso", acrescentou.

O Aeroporto de Bruxelas-Zaventem já tinha anunciado que nenhum avião vai descolar das suas instalações naquele dia e que alguns voos de chegada também deverão ser cancelados.