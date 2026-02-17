Aeroporto de Hong Kong inaugura segundo terminal em 27 de maio

O líder da Autoridade do Aeroporto de Hong Kong (AAHK, na sigla em inglês) disse que o primeiro terminal, usado sobretudo para voos de longo curso, já estava bastante ocupado.

"Esperamos que o segundo terminal possa partilhar parte do volume de voos", disse acrescentou Fred Lam, nas celebrações do primeiro dia do Ano Lunar do Cavalo de Fogo, citado pelo jornal South China Morning Post.

O novo terminal, cujas operações começaram de forma limitada em setembro, servirá de base a 15 companhias aéreas, sobretudo dedicadas a voos regionais.

O segundo terminal faz parte da expansão do aeroporto, orçada em 141,5 mil milhões de dólares de Hong Kong (15,3 mil milhões de euros), e iniciada em 2016, que incluiu também a construção de uma terceira pista.

A secretária para os Transportes e Logística prometeu "aproveitar ao máximo" a "plena operação" das três pistas e dois terminais para "expandir ativamente a rede de aviação e atrair mais companhias aéreas locais e internacionais".

Mable Chan sublinhou que no ano passado Hong Kong assinou novos acordos de serviços aéreos com Chile, Peru, Argentina, Equador, Cuba, Polónia e Togo e alargou pactos com mais nove jurisdições.

"Haverá muito espaço e oportunidades para a Autoridade do Aeroporto e os seus parceiros nos ajudarem a alcançar novos acordos, voos e destinos", acrescentou Chan, num comunicado divulgado pelo Governo de Hong Kong.

A dirigente apontou como meta novos acordos de serviços aéreos com dez novas jurisdições, com prioridade para destinos na América do Sul, Ásia Central, Médio Oriente e África.

Na segunda-feira, a AAHK confirmou à Lusa que quer lançar novas rotas, uma semana após um encontro entre a liderança do aeroporto e o cônsul-geral de Portugal em Macau.

Em 09 de fevereiro, Alexandre Leitão reuniu-se com a diretora executiva da operadora, Vivian Cheung Kar-fay, e com o responsável pelo desenvolvimento de novas rotas.

"[O encontro em Hong Kong foi uma] oportunidade de abordarmos assuntos de interesse mútuo", disse o consulado, numa mensagem publicada na rede social Facebook.

Questionado pela imprensa de Macau sobre se as duas partes tinham falado sobre potenciais voos diretos de passageiros entre Hong Kong e Portugal, Alexandre Leitão não revelou detalhes sobre a reunião.

Numa resposta escrita a questões da Lusa, a AAHK disse que tem procurado "estabelecer contactos com companhias aéreas e parceiros comerciais do setor global, incluindo autoridades governamentais e operadores aeroportuários".

O objetivo é "fomentar relações de cooperação no desenvolvimento de rotas", acrescentou um porta-voz da operadora do aeroporto de Hong Kong.

A AAHK disse ainda que tem trabalhado com o Governo da região semiautónoma chinesa para "estabelecer novos acordos de serviços aéreos ou expandir os já existentes".

Hong Kong não tem atualmente qualquer acordo de serviços aéreos com Portugal, ao contrário da vizinha Espanha, que assinou um pacto em 2018.