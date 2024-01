Aeroporto de Madrid. Ampliação de Barajas vai custar 2.400 milhões de euros

A ampliação do aeroporto de Barajas vai ter o mais investimento da última década em infraestruturas aeroportuárias: 2.400 milhões de euros.



Nesta altura o aeroporto da capital espanhola já é responsável por 10% do PIB da Comunidade Autónoma de Madrid.



Espanha continua a liderar o aéreo da América Latina e com esta ampliação de Barajas pretende apostar no Hub Asiático.



O governo espanhol está empenhado em transformar o aeroporto de Madrid como um dos maiores da Europa sem esquecer as ligações diretas à Alta Velocidade.