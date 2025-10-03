Aeroporto de Munique reabre após suspensão de voos ditada por drones

São informações fornecidas em comunicado pelas autoridades alemãs de controlo de tráfego aéreo. Primeiro as operações de voo no aeroporto de Munique tiveram que ser restringidas, na noite de quinta-feira, e depois foram completamente suspensas devido ao avistamento de vários drones.



After reported drone sightings over Munich Airport earlier this evening the airport remains closed until 0259 UTC this morning. 14 flights were diverted. https://t.co/CFDGoduFWa pic.twitter.com/b5hwFI4xVZ — Flightradar24 (@flightradar24) October 3, 2025

Entretanto, durante a madrugada, o aeroporto de Munique reabriu, sendo este um caso em tudo semelhante ao que já aconteceu na Dinamarca e na Noruega, na semana passada. Então, os sobrevoos de diversos drones encerraram temporariamente aeroportos nos dois países.



No caso de Munique, a cidade já estava em alerta esta semana depois da descoberta de explosivos num edifício residencial. A isto juntou-se a ameaça de bomba que obrigou ao encerramento temporário da popular Oktoberfest.





A Dinamarca não chegou a dar nome ao responsável pelos incidentes ocorridos no espaço aéreo na semana passada, mas a primeira-ministra dinamarquesa sugeriu que poderia ser a Rússia.



Mette Frederiksen afirmou que a Europa está a viver a “situação mais difícil e perigosa” desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Estas declarações foram proferidas à margem da reunião de líderes da União Europeia que teve na agenda conversações sobre a ajuda à Ucrânia e o reforço dos projetos de defesa europeus.



Nesse encontro, os líderes europeus apoiaram os planos para reforçar as defesas do bloco europeu contra drones russos.



Já no domingo, uma fragata de defesa aérea alemã, a FSG Hamburg, chegou a Copenhaga para contribuir para o “reforço da vigilância do espaço aéreo da Dinamarca” durante o encontro dos líderes europeus.

