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Aeroporto de Nuremberga suspende operações após deteção de possível drone
O aeroporto de Nuremberga, na Alemanha, suspendeu temporariamente as operações de voo devido ao avistamento de um possível drone nas imediações da pista.
O tráfego aéreo foi interrompido ao início da tarde desta terça-feira no aeroporto de Nuremberga, no sul da Alemanha, devido a uma “situação de emergência em voo”.
“Devido a uma situação de emergência em voo, o tráfego aéreo encontra-se atualmente interrompido”, indicou o aeroporto no seu site.
“Devido a uma situação de emergência em voo, o tráfego aéreo encontra-se atualmente interrompido”, indicou o aeroporto no seu site.
A polícia referiu o mesmo motivo, sem fornecer mais detalhes, e indicou que estava em curso uma intervenção.
As atividades do aeroporto de Nuremberga já tinham sido perturbadas durante a noite de segunda para terça-feira devido à deteção de pelo menos um possível drone, o que levou as autoridades a abrirem uma investigação.
“Entre as 2h00 e as 4h00 (hora local), três pilotos comunicaram, cada um durante a sua fase de aterragem ou descolagem, e independentemente uns dos outros, ter avistado um objeto que poderia ser um drone”, precisou a polícia.
A polícia de fronteiras e o aeroporto começaram então à procura desse objeto, o que provocou as perturbações. As buscas ainda não trouxeram resultados.
“Entre as 2h00 e as 4h00 (hora local), três pilotos comunicaram, cada um durante a sua fase de aterragem ou descolagem, e independentemente uns dos outros, ter avistado um objeto que poderia ser um drone”, precisou a polícia.
A polícia de fronteiras e o aeroporto começaram então à procura desse objeto, o que provocou as perturbações. As buscas ainda não trouxeram resultados.
No início de agosto, um drone carregado com explosivos foi descoberto na zona de operações de carga do aeroporto de Leipzig, nas proximidades de vários aviões de carga ucranianos. Um segundo aparelho terá colidido com um avião de carga da DHL alguns minutos depois.
A Alemanha responsabilizou então a Rússia pelo que considerou um “ataque híbrido” contra a plataforma aérea, fundamental para o Exército alemão, a NATO e o apoio logístico à Ucrânia.
Berlim anunciou posteriormente o encerramento do último consulado russo na Alemanha, em Bona, e de um centro cultural russo em Berlim, suspeito de albergar espiões. A Rússia respondeu encerrando o consulado alemão em São Petersburgo.
c/ agências
A Alemanha responsabilizou então a Rússia pelo que considerou um “ataque híbrido” contra a plataforma aérea, fundamental para o Exército alemão, a NATO e o apoio logístico à Ucrânia.
Berlim anunciou posteriormente o encerramento do último consulado russo na Alemanha, em Bona, e de um centro cultural russo em Berlim, suspeito de albergar espiões. A Rússia respondeu encerrando o consulado alemão em São Petersburgo.
c/ agências