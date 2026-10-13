Aeroporto de Nuremberga suspende operações após deteção de possível drone

O tráfego aéreo foi interrompido ao início da tarde desta terça-feira no aeroporto de Nuremberga, no sul da Alemanha, devido a uma “situação de emergência em voo”.



“Devido a uma situação de emergência em voo, o tráfego aéreo encontra-se atualmente interrompido”, indicou o aeroporto no seu site.





A polícia referiu o mesmo motivo, sem fornecer mais detalhes, e indicou que estava em curso uma intervenção.





As atividades do aeroporto de Nuremberga já tinham sido perturbadas durante a noite de segunda para terça-feira devido à deteção de pelo menos um possível drone, o que levou as autoridades a abrirem uma investigação.



“Entre as 2h00 e as 4h00 (hora local), três pilotos comunicaram, cada um durante a sua fase de aterragem ou descolagem, e independentemente uns dos outros, ter avistado um objeto que poderia ser um drone”, precisou a polícia.



A polícia de fronteiras e o aeroporto começaram então à procura desse objeto, o que provocou as perturbações. As buscas ainda não trouxeram resultados.



