Aeroporto internacional de Cuba reabre após oito meses de encerramento

Neste primeiro dia, os dois terminais internacionais do aeroporto da capital cubana tinham mais de 20 voos programados, 11 dos quais provenientes dos Estados Unidos. A primeira a aterrar no domingo de manhã foi uma das companhias aéreas da SwiftAir, com origem em Miami, que foi recebida com os tradicionais arcos de água pressurizados.



A reabertura do Aeroporto José Martí, que desde abril só opera voos humanitários e de carga, foi realizada ao abrigo de protocolos rigorosos de biossegurança que serão mantidos durante toda a crise sanitária, disseram funcionários do aeroporto à imprensa.



Estas medidas já estavam em vigor nos outros nove aeroportos internacionais do país, que retomaram as operações há um mês e desde então receberam voos de países como o México, o Canadá, a Alemanha e a Rússia.



Os protocolos incluem a medição de temperatura em vários pontos do aeroporto, uma avaliação física de cada passageiro, a entrega de uma declaração de saúde, o uso obrigatório da máscara, a distância física e a desinfeção das mãos.



Todos os passageiros são submetidos a um teste PCR à chegada e a um segundo teste no quinto dia da estada em território cubano, cujos resultados serão conhecidos até 48 horas, em ambos os casos.