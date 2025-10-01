Aeroporto no Rio de Janeiro reabre após 12 horas devido a derrame de óleo

O derrame, perto da cabeceira da pista, no local onde as aeronaves tocam o solo ao aterrar e fazem a fase final de aceleração para descolar, foi provocado por um veículo que realizava tarefas de manutenção durante a madrugada de terça-feira.

A estatal Infraestruturas Aeroportuárias (Infraero), responsável pela gestão do aeroporto do Rio de Janeiro destinado a voos regionais, decidiu suspender as operações a partir das 06:00 horas locais (10:00 em Lisboa), perante o risco de acidentes.

A empresa procedeu então à limpeza da pista, que só voltou a funcionar perto das 18:00 horas locais.

De acordo com a Infraero, durante as 12 horas de paralisação foram cancelados cerca de 160 voos e outros 14 foram transferidos para o aeroporto internacional do Galeão, a principal infraestrutura aeroportuária do Rio de Janeiro.

A paralisação no Santos Dumont teve repercussões noutros aeroportos do Brasil, sobretudo em Congonhas, de onde opera a ponte aérea entre o Rio de Janeiro e São Paulo, que também teve de cancelar alguns voos.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o Santos Dumont foi o décimo aeroporto com maior movimento na primeira metade do ano no Brasil, com 2,4 milhões de passageiros.