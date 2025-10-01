Aeroporto no Rio de Janeiro reabre após 12 horas devido a derrame de óleo
As operações do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foram retomadas após 12 horas, na sequência de um derrame de óleo na pista principal ter cancelado mais de 150 voos.
O derrame, perto da cabeceira da pista, no local onde as aeronaves tocam o solo ao aterrar e fazem a fase final de aceleração para descolar, foi provocado por um veículo que realizava tarefas de manutenção durante a madrugada de terça-feira.
A estatal Infraestruturas Aeroportuárias (Infraero), responsável pela gestão do aeroporto do Rio de Janeiro destinado a voos regionais, decidiu suspender as operações a partir das 06:00 horas locais (10:00 em Lisboa), perante o risco de acidentes.
A empresa procedeu então à limpeza da pista, que só voltou a funcionar perto das 18:00 horas locais.
De acordo com a Infraero, durante as 12 horas de paralisação foram cancelados cerca de 160 voos e outros 14 foram transferidos para o aeroporto internacional do Galeão, a principal infraestrutura aeroportuária do Rio de Janeiro.
A paralisação no Santos Dumont teve repercussões noutros aeroportos do Brasil, sobretudo em Congonhas, de onde opera a ponte aérea entre o Rio de Janeiro e São Paulo, que também teve de cancelar alguns voos.
Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o Santos Dumont foi o décimo aeroporto com maior movimento na primeira metade do ano no Brasil, com 2,4 milhões de passageiros.