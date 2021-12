Aeroportos mergulham no caos com agravamento da pandemia

Os dados são do portal FlightAware As transportadoras aéreas norte-americanas justificam o cancelamento de voos com sucessivos testes positivos para a covid-19 em tripulações. Muitas estão nesta altura em isolamento profilático.. O número de cancelamentos, observa a BBC, representa ainda uma pequena percentagem do total das ligações, mas está acima do que seria considerado normal.A maior parte das ligações aéreas canceladas esta segunda-feira seria assegurada por transportadoras chinesas, incluindo a China Eastern, com 368 voos a ficarem sem efeito, e a Air China, que cancelou 141., face ao recrudescimento dos casos de covid-19.No Reino Unido, a British Airways anunciou o cancelamento de 42 voos para esta segunda-feira.

Em Portugal

Na tarde de domingo, de acordo com dados da ANA, haviam sido cancelados nove voos nas chegadas do Aeroporto Humberto Delgado - oito ligações da TAP e uma outra da Orbest – e 11 nas partidas, todos da companhia de bandeira portuguesa.Quanto ao Aeroporto do Porto, foram ontem cancelados dois voos nas chegadas e dois nas partidas, da TAP e da Wizz Air Hungary.

Entre sexta-feira e sábado, não foram registados cancelamentos no Aeroporto de Faro.