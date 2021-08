Afeganistão. "A Rússia está muito aflita" afirma Evgueni Mouravich

Moscovo anunciou estar disposto a cooperar com um governo de transição, um cenário que rapidamente se está a desmoronar.



Os talibã são considerados um grupos terrorista pelos russos, pelo que o Governo do Presidente Vladimir Putin terá de avaliar as suas próximas opções para negociar diretamente com um tal organismo.