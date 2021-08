Afeganistão. Centenas de pessoas que querem abandonar o país estão no aeroporto de Cabul

Militares norte-americanos estão no local para garantir a segurança dos voos. As ligações aéreas comerciais afegãs foram suspensas, depois de um breve tiroteio. O embarque está a ser feito em voos militares. Funcionários da embaixada norte-americana e o próprio embaixador estão no aeroporto. Entre os civis de partida estão também cidadãos norte-americanos a viver no Afeganistão e funcionários da missão diplomática dos Estados Unidos, no país.