Afeganistão. China faz vénia modesta aos taliban na mira do controlo do islamismo

Um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China sobre o resultado dos encontros desta semana ao mais alto nível foi elucidativo quanto às espectativas e ao respeito pelo grupo, tal como o local escolhido para as reuniões, a cidade costeira de Tianjin, no nordeste da China.

Para os islamitas, o convite da diplomacia chinesa era irresistível e uma ocasião para cimentar a sua legitimidade internacional. A delegação de nove representantes, chefiada pelo Mullah Baradar Akhund, o principal negociador do movimento e vice do líder Mawlawi Hibatullah Akhundzada, ouviu o que queria e um aviso velado.

”, aconselhou o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi.Palavras que valorizaram o estatuto do movimento islamita afegão, cujos ganhos territoriais e militares recentes aproveitaram a retirada das forças norte-americanas e ocidentais, a qual deverá terminar em 31 de agosto.que estará a agitar a região chinesa de Xinjiang e é considerado “uma ameaça direta à segurança nacional da China”.

Ameaça islamita

O mês passado as forças taliban conquistaram grande parte da província afegã do Badaquexão, que faz fronteira com a província de Xinjiang no sudeste da China, no extremo de uma região estreita e montanhosa, com 150 quilómetros de extensão e entre 13 a 65 quilómetros de largura, conhecida como Corredor de Wakhan.

Do lado chinês fica Xinjiang, lar da minoria islâmica Uigur, que tem estado a ser alvo de perseguições por parte de Pequim. Centenas de milhares de uigures foram detidos em campos de trabalho em nome da luta contra o terrorismo.

na defesa dos uigures.A desestabilização registada no Afeganistão desde maio não convém a Pequim, ainda menos do que a presença militar norte-americana. A sua maior vantagem é a paz e um acordo entre os poderes afegãos que afastem a possibilidade de nova intervenção internacional.

Reação taliban

O porta-voz designado dos taliban, Mohammed Naeem,depois que durante os dois dias de reuniões foram debatidas questões de “política, economia e assuntos relacionados com a segurança de ambos os países e a atual situação do Afeganistão e o processo de paz”.A “delegação garantiu à China que [os taliban] não irão autorizar ninguém a utilizar o território afegão contra a China”, afirmou Naeem.A “China também reiterou o seu compromisso quanto à continuação de apoio aos afegãos e”, acrescentou porta-voz, revelando ainda que o grupo se reuniu igualmente com o enviado especial da China para o Afeganistão.

Silêncio em Cabul

Ao longo do último mês,e poder dentro de Afeganistão.Visitaram Teerão, Moscovo e Ashgabat, capitais do Irão, da Rússia e do vizinho Turquemenistão, para reuniões com responsáveis. O encontro com Wang foi a sua maior conquista diplomática até agora.

Sinal da simpatia intencional do poder chinês, Wang foi filmado a cumprimentar calorosamente o Mullah Abdul Ghani Baradar e posou com outros diplomatas chineses e todos os nove membros da delegação islamita.

O encontro sublinha a forma como os antigos senhores do Afeganistão, derrubados em 2001 após os ataques do 11 de Setembro, estão a conseguir modificar a sua imagem e a forma como são considerados pelos poderes regionaisDesde o anúncio da retirada dos Estados Unidos, em abril, os taliban lançaram uma ofensiva militar que lhes permitiu controlar grande parte do território rural e das fronteiras do Afeganistão. O exército regular mantém-se entrincheirado nas maiores cidades, incluindo Cabul.

Calma dos EUA

Em finais de 2020 representantes do Governo afegão apoiado pelo Ocidente e uma delegação taliban iniciaram um diálogo apadrinhado por Washington, em Doha, capital do Qatar. Os progressos têm sido quase nulos e a retirada militar dos Estados Unidos e seus aliados selou a inutilidade dos esforços.

Ao optar pela retirada, a Administração do Presidente norte-americano Joe Biden preferiu manter a neutralidade. A estratégia foi confirmada pela reação calma perante a iniciativa chinesa.







Se Pequim estiver a promover uma resolução pacífica do conflito e “alguma forma de governo” afegão, “realmente representativo e inclusivo”, isso é “uma coisa positiva”, disse o secretário de Estado, Antony Blinken.

“Ninguém está interessado numa conquista militar por parte dos taliban e na restauração de um emirado islâmico”, afirmou ainda o chefe da diplomacia norte-americana, numa entrevista à televisão CNN-News18 durante uma visita a Nova Deli, na Índia.