Afeganistão. EUA e NATO deixam Bagram e abrem caminho a "período de incerteza" no país

Depois de 20 anos no Afeganistão, as tropas da NATO e dos Estados Unidos começaram a retirar-se, segundo anunciaram as autoridades esta sexta-feira, abrindo caminho para um período de grande incerteza para o país, que ainda é marcado diariamente pela violência.





A retirada das forças norte-americanas estava prevista para 11 de setembro mas o presidente Biden ordenou que se completasse o processo até ao dia 4 de julho, feriado nacional nos Estados Unidos. Também a NATO, que anunciou em maio a saída de parte das suas tropas, antecipou a retirada.







"O aeroporto de Bagram foi oficialmente entregue ao Ministério da Defesa. As forças norte-americanas e da coligação retiraram-se completamente da base e, a partir de agora, as forças armadas afegãs vão proteger a base e usá-la para combater o terrorismo", indicou na rede social Twitter o porta-voz adjunto do Ministério da Defesa afegão, Fawad Aman.

All Coalition and American troops have departed Bagram Air Base last night. The base was handed over to the ANDSF. ANDSF will protect base and use it to combat terrorism. — Fawad Aman (@FawadAman2) July 2, 2021

Também um responsável da Defesa norte-americano, que não quis ser identificado, confirmou antes que "todas as forças da coligação" tinham abandonado Bagram.







As tropas norte-americanas ocupavam desde 2001 esta base, que tem capacidade para acolher até dez mil soldados, tem duas pistas de aterragem e permite estacionar pelo menos 110 aviões. A base tem também um hospital e uma prisão. Os militares dos EUA deixaram agora o campo de aviação de Bagram, o epicentro do combate aos Talibãs e aos membros da Al Qaeda ligados aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.



Contudo, o principal comandante norte-americano no Afeganistão, o general Austin S. Miller, "ainda mantém toda a capacidade e autoridade para proteger as forças". Estima-se que ainda estejam entre 2.500 e 3.000 soldados norte-americanos no país, perfazendo um total de sete mil soldados nas forças da NATO.



O anúncio da retirada acontece numa altura em que os grupos islâmicos da região ganham força, tendo já tomado vários bastiões no Afeganistão e estando a conquistar terreno.





Miller reuniu-se, esta sexta-feira, com o presidente afegão Ashraf Ghani e, de acordo com a Associated Press, esteve em debate "a continuação da assistência e cooperação dos EUA ao Afeganistão, especialmente no apoio às forças de defesa e segurança". Embora ainda não sejam conhecidos os detalhes, sabe-se que os Estados Unidos já se comprometeram a pagar quase quatro mil milhões de dólares anuais até 2024 para financiar as forças de segurança afegãs.







Mesmo com a retirada, também a NATO quer continuar a apoiar as forças afegãs no treino e formação das suas fileiras, assim como pretende continuar a ter um pequeno contingente para defender o aeroporto de Cabul.







Desde o início de maio deste ano, os talibãs lançaram várias ofensivas em todo o país, à medida que as forças governamentais lutam para consolidar posições nas áreas mais urbanas. Por isso, a capacidade de manter o controlo da base aérea de Bagram será fundamental para preservar a capital, Cabul, e manter a pressão sobre os talibãs.



Durante as últimas décadas, recorde-se, a base tem sido central para a intervenção dos EUA no Afeganistão, onde a luta contra os talibãs e os aliados da Al-Qaeda tem sido levada a cabo através de ataques aéreos e missões de abastecimento a partir deste aeroporto.

Guerra civil à vista?





O administrador distrital do Afeganistão para Bagram, Darwaish Raufi, afirmou à imprensa que a partida das forças estrangeiras ocorreu durante a noite de quinta para sexta-feira, sem qualquer coordenação com as autoridades locais, e como resultado, dezenas de saqueadores locais conseguiram forçar os portões desprotegidos antes que as forças afegãs recuperassem o controlo.



"Alguns foram parados e outros foram presos. Os restantes foram retirados da base", Raufi disse à Associated Press, acrescentando que foram assaltados vários edifícios antes de as Forças de Segurança e Defesa Nacional Afegãs (ANDSF) assumirem o controlo.



"Infelizmente, os norte-americanos partiram sem nenhuma coordenação com as autoridades distritais de Bagram ou com o gabinete do governador", disse Raufi. "Neste momento, as nossas forças de segurança afegãs assumem o controlo dentro e fora da base".











"Estamos muito satisfeitos e apoiamos esta partida. A sua retirada completa [do Afeganistão] permitirá que os afegãos decidam por si mesmos o futuro", declarou o porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, à agência France-Presse.

#Reaction

We consider evacuation of all US forces from #Bagram a positive step & seek withdrawal of foreign forces from all parts of the country. Such is in the interest of both them & Afghans.

Afghans can move closer to peace & security with complete withdrawal of foreign forces https://t.co/vJXUjmPxqk — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) July 2, 2021

Desde que foi anunciada a retirada das forças militares, os talibãs intensificaram as ofensivas em todo o país, assumindo o controlo de dezenas de distritos rurais, enquanto as forças de segurança afegãs consolidavam a sua presença nas grandes cidades. Segundo os analistas, a capacidade do exército afegão de conservar o controlo do aeródromo de Bagram poderá ser uma das chaves para manter a segurança junto à capital, Cabul, e a pressão sobre os talibãs.



"Em casa, os norte-americanos e as forças aliadas verão de longe ser reduzido a cinzas o que lutaram tanto para construir, sabendo que os homens e as mulheres afegãos com quem lutaram correm o risco de perder tudo", adiantou o especialista Nishank Motwani, baseado na Austrália. Os talibãs congratularam-se, entretanto, com a partida das forças estrangeiras da base, situada a 50 quilómetros a norte de Cabul e base das operações norte-americanas durante a guerra desencadeada em 2001 (dali partiam os ataques aéreos contra os rebeldes e os seus aliados da Al-Qaeda e era organizado o abastecimento das tropas)., declarou o porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, à agência France-Presse.Desde que foi anunciada a retirada das forças militares, os talibãs intensificaram as ofensivas em todo o país, assumindo o controlo de dezenas de distritos rurais, enquanto as forças de segurança afegãs consolidavam a sua presença nas grandes cidades. Segundo os analistas,, adiantou o especialista Nishank Motwani, baseado na Austrália.



Agora, os habitantes de Bagram prevêem uma deterioração da situação de segurança e até económica devido à partida das tropas estrangeiras. Enquanto alguns afegãos afirmam que a partida das forças estrangeiras é um desenvolvimento positivo, outros perderam os empregos e sentem que o país enfrenta um momento de incerteza.



Ao longo dos anos, centenas de milhares de militares norte-americanos e da NATO, e alguns subcontratados, passaram pela base de Bagram, que chegou a parecer uma cidade em miniatura, com piscinas, cinemas e spas, e ainda um passeio com restaurantes de 'fast food', como o Burger King e a Pizza Hut.



Construída pelos Estados Unidos para o seu aliado afegão durante a Guerra Fria nos anos 1950 para o proteger da União Soviética a norte, a base tem também uma prisão que recebeu milhares de prisioneiros talibãs e 'jihadistas'.





Ficou claro, logo após o anúncio de que os EUA iam pôr fim à "guerra infinita", com a retirada das tropas, que a partida dos soldados norte-americanos e dos 7.000 aliados da NATO podia significar a ameaça de deterioração da segurança no Afeganistão.



O general Austin S. Miller considerou, esta semana, que a rápida perda de territórios em todo o país para os talibãs - vários com valor estratégico significativo - "é preocupante". O general norte-americano advertiu ainda que as milícias implantadas para ajudar as forças de segurança nacional podem levar o país à guerra civil.



"A guerra civil é um cenário possível, se continuar na trajetória que está agora, e devia ser uma preocupação do mundo", disse ainda.





Miller afirmou também que, por enquanto, detém as armas e a capacidade para ajudar as Forças de Segurança e Defesa Nacional afegãs, mas defendeu que pacificar o país devastado pela guerra exige uma solução política.



"Só um acordo político trará paz ao Afeganistão. E não foram só os últimos 20 anos [de conflito]. Foram, na realidade, os últimos 42", sublinhou.



Afegãos temem o futuro





Quando anunciou a retirada dos militares, Joe Biden afirmou que os Estados Unidos cumpriram o seu dever no Afeganistão - deter e punir a rede terrorista Al-Qaeda, autora dos ataques de 11 de setembro. Depois de quase 20 anos, o presidente norte-americano disse que estava na hora de pôr fim à "guerra infinita".



Muitos cidadãos afegãos, no entanto, lamentam a retirada das tropas e consideram que as forças internacionais estão a deixar um país profundamente empobrecido, à beira de outra guerra civil e com um agravamento da ilegalidade que aterroriza alguns mais do que a conquista de territórios pelos talibãs.



De acordo com a AP, os afegãos afirmam que estão a ressuscitar milícias com um histórico de violência devastadora para lutar contra os insurgentes.



Desde o anúncio da retirada das forças estrangeiras, milhares de habitantes de Cabul tentam fugir do país e estão a pedir vistos nas embaixadas.



"O nosso pessoal está a pensar que talvez vá começar uma guerra civil e esse é o principal problema pelo qual as pessoas querem ir embora", disse Abdullah Saeed, professor da Universidade Politécnica de Cabul. "Os nossos partidos políticos estão a receber armas. Toda a gente tem armas aqui, é por isso que as pessoas estão com medo".



Além disso, o encerramento de algumas embaixadas ocidentais e os avisos de outras para que os seus cidadãos saiam do país está a aumentar o medo entre a população.





Para Tamim Asey, fundador e presidente executivo do Instituto de Estudos de Guerra e Paz, com sede em Cabul, o "maior inimigo é a incerteza".



"Não é que não tenhamos esperança. Não é que não tenhamos a capacidade de formular ou criar uma visão para o país na ausência da comunidade internacional. É aquela nuvem negra de incerteza a aproximar-se".