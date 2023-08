No Afeganistão, há um antes e um depois, da chegada ao poder do movimento talibã. É o que diz à Antena 1, o fundador do Instituto Nacional de Música do país. Dois anos volvidos, desde a queda de Cabul, o Afeganistão transformou-se e de que maneira.

As artes e a cultura no país estão a ser vítimas de genocídio e as mulheres são discriminadas, Oriana Barcelos, numa espécie de apartheid de género.



É a visão do fundador do Instituto Nacional de Música do Afeganistão, perante as radicais transformações no país, operadas nos últimos dois anos, pelo movimento talibã.