Afeganistão. Operação em base secreta da CIA retirou um milhar de pessoas de Cabul

Enquanto, no aeroporto de Cabul, uma operação de evacuação conduzida pelos Estados Unidos tentava acabar com o caos provocado pela tomada de poder pelos talibãs, nos arredores da capital afegã uma outra operação decorria discretamente.A operação clandestina, que terá acontecido essencialmente nas últimas duas semanas de agosto,, segundo o New York Times Os esforços terão sido coordenados com diplomatas e funcionários dos EUA que foram realocados da embaixada para o aeroporto Hamid Karzai, em Cabul. Todos os dias desde que os talibãs assumiram o controlo,– especialmente depois de a própria embaixada ter desaconselhado idas até ao aeroporto devido a ameaças de ataques terroristas pelo autoproclamado Estado Islâmico.Também o Comando de Operações Especiais Conjuntas do Pentágono ajudou na operação, ao contactar com centenas de americanos em Cabul e no resto do Afeganistão.Um funcionário norte-americano confirmou aoo envolvimento da CIA, a agência de inteligência do Governo dos Estados Unidos, na operação de evacuação., avançou a mesma fonte.

Eagle Base, a base secreta que acabou demolida

De acordo com a investigação do, a operação aconteceu numa ex-base militar secreta da CIA, a Eagle Base, que no passado foi alvo de polémica. Isto porque, para além de ter sido usada para treinar unidades afegãs de contraterrorismo, segundo um relatório do Governo norte-americano a base era também palco de práticas de tortura de suspeitos de terrorismo.A infraestrutura que compunha a base. A 27 de agosto, a base acabou por ser totalmente demolida.utilizou imagens de satélite, documentos e trajetos de voos para perceber os contornos destas operações e o modo como os talibãs acabaram por conseguir aceder ao local.A maioria das pessoas retiradas pelos militares e pela CIAem que se encontrava o aeroporto, enquanto milhares tentavam sair do país por medo do novo regime.Os vários voos de helicóptero desde a base militar até ao aeroporto, operados por uma companhia norte-americana, terão começado a 15 de agosto, quando o grupo extremista islâmico tomou as rédeas da cidade.

Retirados escaparam por pouco a atentado terrorista

Os dados recolhidos pelosugerem que. Durante a segunda quinzena de agosto, aeronaves do Governo norte-americano voaram desde Cabul até à base aérea alemã de Ramstein.Numa chamada telefónica às 16h00 (hora de Washington) a 25 de agosto, o comandante das forças militares dos EUA no Afeganistão estimou que cerca de mil entre os dois mil militares afegãos, assim como vários cidadãos americanos tinham sido retirados com sucesso da Eagle Base até ao aeroporto.Estas pessoas saíram mesmo a tempo de Cabul,do autoproclamado Estado Islâmico no exterior do aeroporto, matando 13 americanos e perto de duas centenas de afegãos.Sem mencionar esta operação de evacuação, a Administração do presidente Joe Biden disse já terem sido retiradas mais de 124 mil pessoas do país. O líder continua a defender a decisão inicial de retirar os militares norte-americanos do Afeganistão.