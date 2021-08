Afeganistão. "Os talibãs de hoje não são os mesmos de há 20 anos" diz major-general

Não se esperava um avanço tão rápido dos talibã mas este é explicado em parte por negociações destes com os senhores tribais, garantidas antes do seu avanço. "Foi efetivamente negociação", referiu o major-general Carlos Martins Branco no Telejornal.