Afeganistão. Pelo menos 30 civis mortos em ataque com drones

Um ataque aéreo realizado pelas forças de segurança afegãs, apoiadas pelos Estados Unidos, provocou pelo menos 30 vítimas mortais e outras 40 ficaram feridas.



De acordo com o Al Jazeera, o atentado desta quarta-feira à noite, no leste do Afeganistão, tinha como objetivo destruir um esconderijo usado pelo Estado Islâmico do Iraque e pelos combatentes do grupo Levante.



No entanto, os drones atingiram acidentalmente um conjunto de agricultores perto de um campo na área de Wazir Tangi, na província de Nangarhar, revelaram três funcionários do Governo à agência de notícias Reuters.



"Os trabalhadores acenderam uma fogueira e estavam sentados todos juntos quando um drone os atingiu", contou Malik Rahat Gul, um ancião tribal de Wazir Tangi.



O Ministério da Defesa em Cabul confirmou o ataque, mas recusou-se a fornecer mais detalhes sobre o acidente.



Contudo, o porta-voz do Governo de Nangarhar já garantiu que as autoridades estão a investigar o ataque.



"O Governo está a investigar o incidente, até agora nove corpos foram retirados do local do ataque, perto de um campo de nozes", afirmou Attaullah Khogyani.



Os Estados Unidos ainda não teceram quaisquer comentários sobre o acidente.



Ainda nesta quarta-feira, pelo menos 15 pessoas morreram e outras 70 ficaram feridas após a explosão de um carro armadilhado na capital da província de Zabul, no sul do Afeganistão.



Os talibans já reivindicaram responsabilidade pelo ataque.



"O prédio da NDS na cidade de Qalat, na província de Zabul, foi atacado por um bombista suicida esta manhã, resultando na destruição da maior parte do prédio e dezenas de agentes secretos foram mortos ou feridos", escreveu na rede social Twitter o porta-voz dos talibans, Zabihullah Mujahid.



Nas últimas semanas, centenas de civis foram mortos após o colapso das negociações de paz entre os Estados Unidos e os talibans.