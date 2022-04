Afeganistão. Pelo menos nove mortos em atentado contra dois pequenos autocarros

"Os alvos parecem ser passageiros xiitas", disse o porta-voz da polícia provincial de Balkh, Asif Waziri, acrescentando que 13 pessoas ficaram feridas nas explosões.

As duas explosões ocorreram com poucos minutos de intervalo em diferentes partes da cidade, numa altura em que os trabalhadores regressavam a casa para quebrar o jejum do Ramadão, segundo Waziri.

"Os inimigos do Afeganistão estão a criar tensão e divisão entre o nosso povo", apontou, em declarações à agência France-Presse.

As explosões aconteceram uma semana depois de um atentado numa mesquita xiita de Mazar-i-Sharif, no qual morreram pelo menos 12 fiéis e dezenas ficaram feridos.