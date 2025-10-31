Afeganistão. Regime taliban quer participar na cimeira do clima da ONU

O regime afegão pede para participar em cimeira da ONU sobre o clima - COP30 -, agendada para novembro em Belém, no Brasil. O pedido surgiu durante uma reunião esta sexta-feira onde foi debatido o efeito das alterações climáticas no Afeganistão.





O ministro do Ambiente expressou esse desejo de incluir o Afeganistão nas negociações climáticas da COP30, apesar de o regime taliban não ter sido convidado oficialmente pela ONU.







O desejo de Cabul surge após a suspensão de projetos ambientais no país, em 2021, que resultaram em prejuízos para a população, alegam membros do regime.





Desde o regresso ao poder dos fundamentalistas em agosto de 2021, cuja liderança não é reconhecida internacionalmente, o Afeganistão vive isolado da comunidade internacional, o que tem limitado a sua participação em fóruns globais e ao acesso a financiamento de projetos internacionais.







"O Afeganistão é gravemente afetado pelas alterações climáticas e as suas consequências, e a comunidade internacional não deve politizar as questões ambientais", afirmou Matiul Haq Khalis, diretor-geral da Agência Nacional de Proteção Ambiental do Afeganistão (NEPA).



A NEPA foi uma das entidades organizadoras do encontro que decorreu em Cabul, em conjunto com a organização não-governamental (ONG) The Liaison Office (TLO), dedicada a questões climáticas, segundo relato de vários meios de comunicação afegãos.







“A seca, a escassez de água, a redução de terras aráveis, as inundações repentinas e outras ameaças à segurança alimentar estão a ter um impacto profundo na vida das pessoas e na economia", observara Khalis em julho passado.





Matiul Haq Khalis indicou que os participantes da reunião preparatória de Cabul "partilharam opiniões, ouviram-se uns aos outros e forneceram informação sobre o que é necessário e o que deve ser feito", para que a voz do Afeganistão na COP30 "seja unificada".



UE. Ajuda ao povo afegão

Nesta reunião de sexta-feira, a União Europeia (UE) também esteve presente e a delegação da Europa no Afeganistão confirmou ter participado na mesa-redonda, reiterando o compromisso europeu com a resiliência climática e o apoio ao país para enfrentar os efeitos das alterações climáticas nos meios de subsistência e nos deslocamentos da população.



Benjamin Weiss, chefe da Secção Política da UE em Cabul, declarou aos meios de comunicação social locais que a União Europeia "foca-se no apoio direto às comunidades do Afeganistão".



"A UE trabalha com várias organizações para garantir que a sua ajuda chegue ao povo afegão", sublinhou Weiss.

A situação agrava-se devido à sobre-exploração dos poços, à escassez de precipitação e à má gestão dos recursos.







Após esta reunião, uma delegação afegã prevê participar na COP30, que decorrerá no início de novembro em Belém, no Brasil.





No ano passado no Azerbaijão, uma delegação taliban participou das negociações climáticas da COP29, mas apenas como observadores.





