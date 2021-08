Afeganistão. Relatos de violência contra quem tenta fugir de Cabul

Os talibãs comprometeram-se a garantir "uma passagem segura" a quem quiser chegar ao aeroporto, afirmam os Estados Unidos.





De acordo com o diário britânico The Guardian, há testemunhos de violência cometida por militares talibãs perto de uma área de acesso ao aeroporto.







O Guardian noticia que há fotografias de uma mulher e uma criança com ferimentos na cabeça depois de terem sido alegadamente espancados e chicoteados durante a passagem do posto de controlo.





Os talibãs também terão barrado e recusado passagem para o aeroporto depois de analisarem documentação de cidadãos afegãos.





Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional dos EUA , declarou em conferência de imprensa que "houve casos em que recebemos relatos de pessoas que foram rejeitadas, empurradas para trás ou mesmo espancadas. Temos um canal de comunicação aberto com os talibãs e estamos a falar com eles para resolver estas questões". E sublinha: "Estamos preocupados se isso continuar a acontecer nos próximos dias".





Para Sullivan, é essencial garantir as rotas abertas para o aeroporto, mas se não correr bem "estamos muito focados em responsabilizar os talibãs para cumprir o compromisso".





A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, acrescenta: "As consequências são todo o peso e força militar dos Estados Unidos. Deixámos isso bem claro. Mas agora não estamos a confiar, não estamos a acreditar na palavra deles para essa segurança".





A agência Pajhwok Afghan News divulgou entretanto um vídeo de um grupo de mulheres em protesto. Dizem exigir direitos e respeito, nas ruas de Cabul. Os talibãs controlam-nas por perto.







Com a fronteira terrestre do Afeganistão controlada pelas forças islamitas, o aeroporto de Cabul é a única saída do país.

Depois do caos de domingo, a evacuação de estrangeiros e afegãos de forma organizada é o objetivo dos países aliados.





A Casa Branca declarou ter transportado 1100 cidadãos americanos e famílias na terça-feira, mas o ritmo irá aumentar.





Segundo o vice-almirante da Marinha Real, Sir Ben Key, as Forças Armadas britânicas estão a trabalhar para retirar pelo menos seis mil pessoas de Cabul, mas deram prioridade a cidadãos do Reino Unido.







Primeiro voo de transporte de americanos e afegãos | Air Force C-17 Globemaster III - Força Aérea americana



A Austrália diz também já ter transportado 26 pessoas no primeiro voo de resgate.



Para trás ficou o equipamento militar norte-americano fornecido às tropas nacionais afegãs.





"Não temos uma imagem completa, obviamente, de onde cada artigo de material de defesa foi. Mas, certamente, uma boa parte dele caiu nas mãos do talibãs", disse Sullivan.





E acrescenta: "Obviamente, temos a sensação de que eles não nos vão entregar prontamente".







Talibãs no posto de controlo em Cabul | Reuters





O conselheiro de segurança nacional dos EUA confirma ter perdido o controlo de milhões de dólares em material militar para o inimigo e diz ser o risco de uma guerra de 20 anos. Depois de as forças afegãs terem sucumbido no dia 15 de agosto, os conhecidos helicópteros de guerra Black Hawk de combate aos talibãs caíram agora em mãos do movimento extremista.