Afeganistão. Sanções norte-americanas podem ser mais devastadoras do que a guerra

São mais de 20 os países que têm sanções impostas pelos Estados Unidos.De acordo com projeções do Programa Mundial de Alimentação das Nações Unidas,. Ainda de acordo com as Nações Unidas, 98 por cento da população afegã não está a conseguir ter uma alimentação apropriada.e outros materiais necessários à construção de infraestruturas vitais para a protecção e saúde pública.

Uma sanção muito dura, já que estes ativos estão convertidos em dólares, uma moeda forte, necessária para manter a estabilidade dos setores financeiros e económicos numa altura em que os bancos afegãos mostram incapacidade em financiar-se.





Assim, as consequências desta medida sancionatória vêm-se na corrida de mães a farmácias para conseguirem medicamentos para os filhos, pessoas a ficarem sem um salário e muitos agricultores a deixarem de trabalhar as suas terras.Desde agosto,. Os bancos permitem apenas levantamentos até 400 dólares e muitos negócios não conseguem pagar contas, o que origina mais desemprego e fome.Aqueles que nos Estados Unidos apoiam as sanções contra o regime talibã dizem que o problema humanitário pode ser resolvido com ajuda internacional no terreno. No entanto, essaAlguns membros do Congresso procuraram amenizar as sanções americanas no Afeganistão, entregando a Joe Biden, o presidente norte-americano, uma carta em que lembram que essas sanções estão a abrir caminho a uma crise humanitária e económica demasiado profunda.