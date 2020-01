Afeganistão. Talibã reivindicam ataque a avião militar dos EUA

“Um avião dos ocupantes norte-americanos que estava numa missão secreta foi derrubado na área de Sado Khel, no distrito de Deh Yak, na província de Ghazni”, disse Zabihullah Mujahid, porta-voz do grupo islamita, em comunicado. O Pentágono confirmou que se tratava de um “pequeno avião militar” dos Estados Unidos, mas avançam que ainda não foi confirmada a responsabilidade talibã pelo incidente.



Um dos oficiais norte-americanos revelou à Reuters que estavam menos de dez pessoas a bordo do avião. O grupo islamita declara que todos os tripulantes foram mortos, mas as forças norte-americanas dão conta de, pelo menos, um sobrevivente.







O incidente ocorreu durante a manhã desta segunda-feira pelas 13h00 locais, na região montanhosa de Ghazni, a sudoeste da capital do Afeganistão, Cabul. A região é controlada pelos talibã.

De acordo com a agência France-Presse, o Ministério da Defesa do Afeganistão também já afirmou que a aeronave não era propriedade das forças afegãs.A informação inicial do acidente dava conta de que se trataria de um avião comercial da companhia estatal Ariana. No entanto, a companhia veio, mais tarde, desmentir a informação.

“Não pertence à Ariana porque os dois voos de hoje estão seguros”, comunicou o CEO da companhia aérea afegã, Mirwais Mirzakwal, à agência Reuters.







O incidente ocorre numa altura em que os EUA e os talibã retomaram as conversações de paz, discutindo os contornos de um acordo sobre a retirada das forças norte-americanas do Afeganistão.







(em atualização)