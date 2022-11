Afeganistão. Taliban açoitam três mulheres e nove homens em público

O gabinete do governador da província de Logar, a sul da capital Cabul, convidou “ilustres estudiosos, mujahideen, anciãos, líderes tribais e população local” para assistirem ao açoitamento público de 12 afegãos, no estádio na cidade de Pul Alam, em Logar.

Os 12 cidadãos foram considerados culpados de "", disse um responsável taliban à BBC. A punição diz respeito a

Os condenados foram chicoteados entre 21 e 39 vezes perante o público, que foi proibido de fotografar ou gravar vídeos.



Esta prática de espancamento em público reitera a intenção, por parte do Governo taliban, de retomar a interpretação estrita da lei islâmica, a Sharia, uma marca do regime islamista nos anos de 1990.

"A lei da Sharia é a única solução para os problemas no Afeganistão e deve ser implementada", afirmou o vice-governador de Logar, Enayatullah Shuja, em comunicado sobre os castigos públicos.

This crowd has gathered in a stadium in Afghanistan’s Logar province, not for a game but to watch public execution by the Taliban. Stadiums previously home to sports events are now used for hanging, shooting, stoning, amputation, and flogging by the Taliban. pic.twitter.com/YMOYWisaVj