Afeganistão. Taliban paralisam telecomunicações em todo o país

Um corte geral nas telecomunicações atingiu o Afeganistão esta segunda-feira, semanas após as autoridades taliban terem começado a cortar as ligações por fibra ótica em várias províncias. A agência France Presse diz ter perdido contacto com o seu escritório na capital afegã cerca das 13h15 GMT.



A NetBlocks, organização responsável pela cibersegurança e governação da Internet anunciava ao início da tarde “um corte nacional das telecomunicações atualmente em vigor” com a conectividade afegã “a 14% dos níveis habituais”.



Mais interessante, a informação também da NetBlocks de que o incidente “parece corresponder a uma interrupção intencional do serviço”.



A observação coincide em sentido com o facto de as autoridades taliban terem começado a restringir o acesso à Internet no início do mês, procedendo ao corte das ligações em várias províncias do país, o que acabou com a Internet de alta velocidade em partes do território afegão. A ordem terá sido dada pelo líder supremo dos taliban, Hibatullah Akhundzada.



“Cortar fisicamente o acesso à Internet por fibra ótica pode também implicar a interrupção dos serviços de telefone móvel e fixo”, explicou a NetBlocks à AFP, acrescentando que "desligar o acesso à Internet enquanto o serviço telefónico permanece disponível pode implicar um processo de tentativa e erro”.



Ainda no ano passado o regime tinha enaltecido os méritos da rede de fibra ótica de 9.350 quilómetros, em grande parte construída pelos antigos governos apoiados pelos Estados Unidos. Falava então de “uma prioridade” para aproximar o país do resto do mundo e tirá-lo da pobreza, apesar das restrições que vem implementando desde o seu regresso em 2021 ao poder.



Exemplo desta leitura das novas tecnologias à luz da lei islâmica, a 16 de setembro o porta-voz da província de Balkh anunciou a proibição completa da Internet por fibra ótica nesta região do norte do país como uma medida para combater “o vício”: “Esta medida foi tomada para prevenir o vício e outras medidas serão implementadas em todo o país para responder às necessidades de conectividade”, escreveu nas redes sociais.