Afeganistão. Talibãs dão até 31 de agosto para saída dos militares

Duas fontes ligadas ao grupo radical islâmico disseram, esta segunda-feira, que querem que todas as forças ocidentais abandonem Afeganistão até ao final de agosto, caso contrário haverá consequências.







“Isso é algo que podemos classificar como uma linha vermelha. O presidente Biden anunciou que a 31 de agosto iam retirar todas as forças armadas- Se esse prazo for alargado, é estender também a ocupação. Não vemos necessidade disso. Se isso acontecer, vai estragar a relação e criar desconfiança entre nós. Se eles pretenderem continuar a ocupação isso vai provocar uma reação”, declarou Suhail Shaheen à Sky News.







As fontes ligadas à liderança talibã afirmaram que até ao momento não houve contacto de qualquer Governo estrangeiro para para prolongar o prazo negociado para as operações de evacuação a partir do aeroporto de Cabul.

Biden admite continuidade das tropas para supervisionar evacuação “difícil e dolorosa”

Esta garantia foi dada após o presidente dos Estados Unidos ter pela primeira vez admitido a continuidade das tropas dos Estados Unidos para além do prazo definido, para supervisionar uma evacuação “difícil e dolorosa”. Numa conferência de imprensa, este domingo, Joe Biden referiu mesmo “negociações em curso” a este propósito.O presidente norte-americano declarou ainda que não é possível "retirar as pessoas de Cabul sem dor e sem perdas".Os Estados Unidos não estão totalmente alinhados com os seus aliados. O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros fez saber que Londres pretende, durante a reunião do G7, esta terça-feira, pedir uma extensão do prazo para os voos de repatriamento em Cabul."O primeiro-ministro vai obviamente no G7 tentar levantar a possibilidade de os Estados Unidos prolongarem a sua presença”, declarou Ben Wallace. Os Estados Unidos detém a presidência do grupo das fortes economias mundiais, do qual também fazem parte a Alemanha, o Canadá, a França, a Itália, o Japão e o Reino Unido.

No entanto, Boris Johnson não tem esperança que esta posição produza efeitos, uma vez que o mesmo ministro declarou que a presença das tropas britânicas no Afeganistão está "reduzida a horas agora, não semanas". Ben Wallace alerta que as forças no terreno precisam usar todos os momentos de que dispõem para retirar as pessoas de Cabul.





Wallace não acredita que haja qualquer probabilidade de as forças britânicas permanecerem no país depois da partida dos Estados Unidos."Se o cronograma deles se estender, mesmo por um ou dois dias, então isso nos dará um ou dois dias a mais para evacuar as pessoas, porque estamos realmente diminuindo para horas agora, não semanas, e temos que garantir que exploraremos cada minuto para tirar as pessoas”, declarou o ministro.

Retirada de civis intensifica-se e em condições difíceis

As forças internacionais intensificam o transporte de civis, principalmente afegãos que trabalharam com organizações internacionais e as suas famílias. Chegaram esta madrugada voos oriundos de Islamabad à Bélgica e à Hungria.





Joe Biden anunciava este domingo a retirada mais de 11 mil pessoas em menos de 30 horas durante o fim de semana.





No aeroporto de Cabul continua um cenário de caos, com milhares de pessoas a tentar abandonar o Afeganistão após a tomada do poder pelos taliban a 15 de agosto. Com o aeroporto congestionado, as operações de evacuação decorrem em condições difíceis.





A agência Reuters dá conta da morte de 20 civis no aeroporto da Cabul, devido a tiroteios e ao contexto de pânico e desespero.

Tiroteio no aeroporto de Cabul

Os militares alemães anunciaram a morte de um guarda afegão na manhã desta segunda-feira num confronto que opôs agressores não identificados a soldados alemães e americanos.De acordo com a CNN, um atirador posicionado fora do aeroporto disparou contra os guardas afegão, que estão a auxiliar as tropas norte-americanas perto da porta Norte. Houve "subsequentes trocas de tiros", com os militares alemães e norte-americanos.Um soldado afegão morreu e três outros estão a receber tratamento no hospital de campanha, montado no aeroporto.Dois funcionários da NATO no aeroporto garantem que a situação está sob controlo