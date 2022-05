Afeganistão. Talibãs obrigam mulheres jornalistas a usar burca

No Afeganistão, as apresentadoras e jornalistas de televisão voltaram a aparecer de cara coberta. O chefe supremo dos talibãs emitiu uma ordem que obriga as mulheres a cobrirem-se inteiramente em público, sugerindo o regresso da utilização da burca.