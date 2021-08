Afeganistão. Talibãs provocam quatro mortos e 13 feridos num protesto em Jalalabad

Os talibã estão a enfrentar os primeiros protestos... Houve resistência da população em, pelo menos, três cidades do Afeganistão. Em Jalalabad, elementos do grupo extremista abriram fogo contra a multidão em protesto, causando a morte de quatro pessoas e ferimentos noutras treze. Em Cabul, os talibã também dispararam e espancaram algumas pessoas. Apesar do caos no país, o Presidente afegão refugiou-se em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, com a família.