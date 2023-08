Afeganistão. Um país à beira do colapso humanitário

representou o regresso ao Afeganistão da interpretação mais severa da, a lei islâmica, que não só retirou direitos fundamentais às mulheres, como

O momento mais negro do país Desde a saída das forças militares ocidentais que o país atravessa uma das piores crises humanitárias e económicas do mundo, com apenas três por cento dos afegãos a ter dinheiro para suprir as suas necessidades básicas.





Atualmente são múltiplas as crises que o Afeganistão enfrenta, desde a insegurança alimentar e subnutrição graves de que sofrem 20 milhões de afegãos, a alterações climáticas, à crise das pessoas deslocadas.



De acordo com dados do ACNUR, mais de três milhões de pessoas estão deslocadas internamente no país devido a conflitos e cerca de dois milhões de refugiados e requerentes de asilo estão nos países vizinhos.



… à mercê da ajuda humanitária

Para agravar a situação, por si já muito complicada da população afegã, a crise ucraniana veio aumentar o preço dos bens alimentares, tornando os produtos mais básicos inacessíveis para muitos cidadãos.

Terramotos, secas e inundações extremas provocaram ainda mais miséria e pioram a vida das comunidades devastadas do país.

Uma grande parte da população afegã necessita de ajuda urgente e sua sobrevivência está dependente da ajuda das organizações humanitárias no terreno, como a ACNUR, que tentam responder às necessidades dos mais vulneráveis e assistir os afegãos deslocados e retornados, tanto no Afeganistão como nos países vizinhos, providenciando-lhes abrigo, alimentação, água e artigos de primeira necessidade. "28.3 milhões de pessoas necessitarão de ajuda humanitária em 2023", segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, informa a Fundação Portugal com ACNUR.

mais de seis milhões de pessoas no Afeganistão. Tendo conseguido ajudar, cerca de 80% das quais eram mulheres e crianças.

De forma indireta conseguiu prestar ajuda a mais de quatro milhões de pessoas, através da construção de infraestruturas, como escolas e centros de saúde e a assistência a projetos de abastecimento de água e de energia solar.



Principais vítimas desta crise

