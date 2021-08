Afegão que trabalhou com portugueses e família deixados em Cabul

Um afegão que trabalhou para as tropas portuguesas e a respectiva família foram deixados em Cabul e receiam pela vida. A mulher está grávida e tem uma filha bebé de nove meses.



Estavam todos na lista das pessoas que Portugal se comprometeu a retirar do Afeganistão, mas a multidão aglomerada junto ao aeroporto e as explosões impediram-nos de embarcar.



Depois da reportagem ter sido emitida, este afegão recebeu um email das autoridades portuguesas apenas a dizer que estão a tentar resolver o problema.



A RTP sabe que há pelo menos mais três ex-interpretes que foram deixados para trás.