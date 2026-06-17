África do Sul, 50 anos depois. O dia em que o Soweto desafiou o apartheid

16 de junho de 1976. Soweto Uprising. Cinquenta anos depois.



Milhares* de estudantes negros sul-africanos saíram às ruas do Soweto para desafiar o regime do apartheid. A resposta da polícia foi violenta e provocou pelo menos 176 mortos.



Meio século depois, a revolta e o massacre no bairro dos arredores de Joanesburgo, continuam a ser marcos da resistência ao apartheid e da luta pela liberdade na África do Sul.



*As estimativas mais aceites indicam que entre 10 mil e 20 mil estudantes participaram nas manifestações pacíficas de 16 de junho de 1976 no Soweto.