A queixa foi apresentada pela África do Sul, que enfatiza a obrigação de todos os estados parte da Convenção de 1948 tomarem "todas as medidas razoáveis ao seu alcance para prevenir o genocídio".



África do Sul pede ao Tribunal para reconhecer que Israel violou essa obrigação.



Telavive decidiu participar no processo, ao contrário do que tem feito em várias instâncias relacionadas com o direito internacional.



As primeiras audiências, para decidir sobre potenciais medidas provisórias, decorrem esta quinta-feira e na sexta.