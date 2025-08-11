Em direto
África do Sul deportou mais de 5.000 moçambicanos no primeiro semestre

por Lusa

Um total de 5.070 moçambicanos foram deportados pela África do Sul no primeiro semestre, mais 18% face ao mesmo período de 2024, indicam dados avançados hoje à Lusa pelo serviço de migração de Moçambique.

"Foram deportados da vizinha África do Sul 5.070 concidadãos nacionais, contra 4.295 do igual período do ano passado", disse Carmen Mazenga, porta-voz do Serviço Nacional de Migração (Senami), na província de Maputo, referindo que, do total de deportados no primeiro semestre deste ano, 4.956 são homens e 114 mulheres, com idades entre 21 e 56 anos.

Segundo a porta-voz, nos primeiros seis meses de 2025, 5.018 moçambicanos foram deportados por permanência ilegal, 32 por caducidade do período de estadia, 12 por roubo, cinco por agressão física e três por desobediência.

A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Comunidade Moçambicana no Exterior, Maria de Fátima Manso, afirmou hoje que a África do Sul é o país que acolhe o "maior número de moçambicanos" no estrangeiro, referindo que a situação dos emigrantes naquela região "carece de algum acompanhamento" e ajuda face às dificuldades enfrentadas por parte do grupo, segundo uma auscultação feita pelas autoridades.

"Auscultamos os nossos compatriotas, encontramos alguns deles com dificuldades, e cabe ao país, neste momento, resolver esses problemas, mas nem todos os problemas iremos resolver sozinhos, contamos com a ajuda do próprio país acolhedor que é África do Sul", disse aos jornalistas a responsável, à margem de um evento público, em Nampula, no norte de Moçambique.

A secretária de Estado avançou que decorre o registo e atribuição de documentos aos moçambicanos residentes na África do Sul, um processo que se vai replicar em outros países.

"Vamos continuar com esta missão em todos os pontos onde temos a nossa comunidade, um pouco por todo o mundo", concluiu Maria de Fátima Manso.

