África do Sul. Dois tiroteios em Joanesburgo e no Cabo fazem 27 mortes no total

Segundo a polícia sul-africana, homens armados com espingardas de assalto e pistolas mataram 17 pessoas e fizeram 15 feridos num bar em Wedela, no sudoeste de Joanesburgo, no sábado à noite.

Num outro episódio, 10 pessoas foram mortas num tiroteio numa loja em Lwandle, perto da Cidade do Cabo, também durante a última noite. .

Os dois tiroteios acontecem dias após um outro episódio de violência numa festa perto da cidade costeira de Durban matar 11 pessoas, incluindo uma grávida.

Ainda não houve detenções nos casos desta noite e a polícia procura vários assaltantes em ambos os casos.