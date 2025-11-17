África do Sul. Palestinianos chegam a Joanesburgo

A África do Sul admitiu entrada a 130 de um total de 153 palestinianos que chegaram a Joanesburgo, provenientes do Quénia.

Até entrarem no país da África Austral, ficaram retidos no avião durante cerca de 12 horas por falta de documentação.

O Presidente sul-africano explica a situação dizendo que por compaixão e por empatia, os sul-africanos devem recebê-los.

A investigação do caso prossegue. A chegada de palestinianos ocorreu na passada quinta-feira, 13 de novembro.