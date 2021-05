África e Indo-Pacífico. Os próximos alvos dos esforços diplomáticos da União Europeia

O foco da reunião– designação dos encontros informais entre os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeiafoi

Os conflitos na "vizinhança oriental" europeia e no Médio Oriente, especificamente o israelo-palestiniano, ocuparam ainda parte substancial dos debates, que se prolongaram por oito horas, além do previsto.

As conclusões práticas quanto ao principal tema da semana na EU, as sanções à Bielorrússia após o desvio de um avião comercial para Minsk durante o fim de semana, escassearam.





O alto representante da União Europeia para a Política Externa referiu em conferência de imprensa que "nada foi decidido" a esse respeito e lembrou que na União Europeia “temos de levar em linha de conta o espírito dos nossos regulamentos, relativamente às sanções”.

“Precisamos de mais algum tempo para adaptar o quadro jurídico-legal para poder proceder à aplicação de sanções sectoriais”, adiantou Josep Borrel.







O ministro português dos Negócios Estrangeiros garantiu que a União Europeia está a "aumentar a pressão" sobre a Bielorrússia para que este país respeite as "regras elementares da convivência internacional" e liberte o jornalista Roman Protasevich, detido após o desvio do voo.





Trata-se nomeadamente das "regras que permitem que uma pessoa, quando entra num avião comercial para realizar uma viagem entre duas capitais europeias, possa ter a segurança de que esse voo não vai ser intercetado por um caça militar", referiu Augusto Santos Silva.



África nossa

Depois de agradecer o acolhimento de Portugal,

O continente negro “vai ser em breve o mais populoso do mundo”, sublinhou Borrel. “ Metade dos africanos tem menos de 25 anos e, se as estimativas da ONU se confirmarem, a população africana deverá duplicar nos próximos 30 anos”.

”, adiantou, lembrando que o investimento estrangeiro direto europeu em África “chegou a 200 mil milhões de euros, quatro vezes o montante do investimento externo chinês”, ao passo que as ajudas externas rondaram os 20 mil milhões de euros.“Temos de tirar rendimento deste investimento”, defendeu Josep Borrel, num quadro de cooperação e de apoio, pandémico e pós-pandémico, no seguimento do que já está a ser feito, por exemplo, com o investimento de mil milhões de euros na produção regional de vacinas.Santos Silva explicou de que forma estas intenções se poderão concretizar. “

Nesta estratégia, é necessário que “os temas fundamentais da transição ecológica e energética, da transição digital, do investimento, da qualificação dos recursos humanos, do estado de direito, estejam todos presentes”, acrescentou.







A questão do Mali foi referida especificamente, com o alto representante a assumir-se "muito preocupado com o golpe de Estado dentro do golpe de Estado" e a instabilidade no país, em detrimento do processo de pacificação ali iniciado.





A missão europeia no Mali vai continuar, revelou ainda Borrell, considerando que terminá-la não teria qualquer efeito benéfico na situação. "Mas vamos ver o que se irá passar", acrescentou.



ASEAN e MO

A União Europeia pretende ainda relançar a sua estratégia para a área do Indo-Pacífico, com uma agenda própria e diversificada em termos de parcerias e de interlocutores.







Augusto Santos Silva lembrou que foi sob a presidência portuguesa que “todos os Estados-membros da União Europeia se puderam reunir com o presidente da Índia”, um encontro que permitiu o “relançamento das ligações económicas”, afirmou.

A UE não irá contudo ficar-se pela Índia e foi confirmada uma viagem de Josep Borrel à região para se avistar com os líderes da ASEAN - a Associação de Nações do Sudeste Asiático.







Augusto Santos Silva frisou igualmente a necessidade sentida pelos 27 de “relançar o processo político capaz de encontrar uma solução” para a paz entre palestinianos e israelitas, “que, do nosso ponto de vista, só pode ser a solução dos dois Estados”. “Porque sem encontrar uma solução para esse conflito nós não garantimos a paz na região”, lembrou o anfitrião do encontro, ecoado por Josep Borrel.

“Será a quarta vez que Gaza será reconstruída e o status quo não pode prolongar-se”, afirmou por seu lado o alto representante da diplomacia da União Europeia, referindo-se aos recentes resultados de 11 dias de intensos bombardeamentos entre o Hamas, grupo extremista islâmico que domina a Faixa de Gaza, e Israel, após a explosão de tensões entre árabes e judeus em cidades israelitas no início do mês.





"Não se pode esperar que a comunidade internacional apoie indefinidamente os esforços de reconstrução", defendeu, frisando a "necessidade de um forte compromisso" na solução dos dois Estados.



Josep Borrel adiantou que,, intenção transmitida ao ministro jordano dos Negócios Estrangeiros, convidado para um almoço de trabalho durante o encontro informal dos seus homólogos europeus.“Concordamos que é necessário relançar o processo de paz” e lançá-lo “num caminho que respeite as aspirações legítimas de israelitas e palestinianos, dentro do plano dois Estados”, referiu.

Sanções à Bielorrússia “em curso”

A questão bielorrussa ficou enquadrada no debate sobre a vizinhança oriental europeia e os conflitos que ali se têm verificado.O alto representante frisou que na área “há muitos conflitos por resolver”, os quais foram debatidos um a um, prolongando a reunião. A estratégia europeia irá passar pelo reforço da concertação com a OSCE – Organização para a Segurança e Cooperação Europeia.Questionado pela RTP quanto a decisões sobre os castigos económicos a aplicar à Bielorrússia devido ao desvio de um avião comercial durante o fim de semana, o responsável pela diplomacia europeia explicou que a decisão de sancionar a Bielorrússia tomada segunda-feira pelos chefes de Estado e de Governo da EU, durante o Conselho Europeu, levou à“Os Estados-membros podem avançar com as suas ideias e essas ideias terão evidentemente incidência sobre fatores económicos, sendo calibradas e decididas pelas instâncias mais técnicas”, explicou. Seguir-se-á uma proposta formal apresentada aos Estados-membros a ser “finalmente aprovada pelo Conselho Europeu na sua próxima reunião”, referiu Borrel, mostrando-se confiante em que as sanções possam ser decididas e aplicadas ainda antes dessa ocasião.

Quarta-feira em declarações à Agência France Presse, o alto representante europeu para a Política Externa tinha adiantado que duas vias a explorar na aplicação de sanções económicas poderão ser as exportações de potássio e o trânsito do gás vindo da Rússia, duas fontes relevantes de receitas para a Bielorrússia.

, para obter a detenção de um jornalista bielorrusso crítico do Governo, Roman Protasevich, e da namorada, de nacionalidade russa.No passado domingo, os dois seguiam a bordo num avião comercial que fazia a ligação entre duas capitais da UE, Atenas e Vilnius. O aparelho foi intercetado quando sobrevoava o espaço aéreo bielorrusso.