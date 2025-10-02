África já superou este ano o número de casos de cólera registado em 2024

O diretor-adjunto de incidências dos Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças (Africa CDC) da UA, Yap Boum, afirmou, numa conferência de imprensa `online`, que, com 262.323 casos e uma taxa de mortalidade de 2,1% entre junho e setembro deste ano, foi superado o número total de casos registados no ano passado.

"Estima-se que, até ao final do ano, haverá três vezes mais casos do que em 2022. Por isso, é fundamental uma abordagem coordenada para acelerar a resposta", advertiu Boum.

África já tinha ultrapassado o número de mortos de 2024 em meados de setembro, com 5.633 face aos 4.725 do ano passado, tendo alcançado esta semana um total de 5.896 mortos devido à doença.

"Os países mais críticos incluem o Chade, com 2.397 casos e 139 mortes; Angola, onde se observa um ressurgimento da doença; e o Burundi, que enfrenta uma situação desafiante, embora com uma diminuição recente de casos e mortes", acrescentou.

O acesso limitado a água potável, a crise de refugiados oriundos do Sudão e os campos de deslocados sobrelotados são, segundo o organismo, os principais fatores que impulsionam a transmissão da doença.

Em termos acumulados, países como o Sudão do Sul (74.937 casos), o Sudão (62.412 casos) e a República Democrática do Congo (RDCongo com 53.513 casos) continuam a ser os mais afetados.

Apesar de ter sido registada uma diminuição de infeções na maioria dos países nas últimas seis semanas --- exceto em Angola e na RDCongo --- os relatórios mais recentes sugerem novas vagas de surtos no Chade, na RDCongo e no Burundi.

No total, 23 países africanos notificaram este ano casos desta doença diarreica aguda, causada pela ingestão de alimentos ou água contaminados com a bactéria `Vibrio cholerae`, associada sobretudo a condições de saneamento precárias e ao acesso limitado a água potável.

Embora seja uma doença tratável que afeta tanto crianças como adultos, a cólera pode ser letal se não for tratada atempadamente.