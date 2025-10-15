África. Protestos e "Não lhe chamem revolta da Geração Z"

As Nações Unidas têm apelado aos governos para que respondam às manifestações com diálogo em vez de repressão.

A geração Z tem estado na linha da frente destes protestos mas africanos na diáspora e movimentos anticolonialistas alertam para a influência dos media ocidentais e lembram que não faz sentido falar em "Revolta da Geração Z".



Elisabeth Soulié é autora do livro "La generation Z aux rayons X" e esclarece a dinâmica específica da Geração Z, os "nativos digitais".