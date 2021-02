África. Turistas arriscam contagiar com Covid-19 gorilas em risco de extinção

Cientistas da Universidade Oxford Brookes, em Inglaterra, analisaram quase um milhar de publicações na rede social Instagram e constataram que“O risco de transmissão de doenças entre os visitantes e os gorilas é preocupante”, alertou o principal autor do estudo, Gaspard Van Hamme, citado pela CNN. “É crucial que reforcemos e asseguremos os regulamentos das visitas guiadas para que estas atividades com os gorilas não ameacem ainda mais os primatas”.Os gorilas-das-montanhas estão identificados como uma espécie em risco de extinção., segundo o estudo britânico publicado na revistaEstes animais podem ser encontrados na República Democrática do Congo (no Parque Nacional Virunga), no Uganda (Parque Nacional Impenetrável de Bwind e Parque Nacional de Gorilas de Mgahinga) e no Ruanda (no Parque Nacional dos Vulcões).

Genética semelhante possibilita contágio

O estudo da Universidade Oxford Brookes focou-se em 858 fotografias publicadas no Instagram com o#gorillatrekking e #gorillatracking. Das publicações,Segundo os investigadores, essa distância é a suficiente para permitir um eventual contágio. “Verificámos que raramente os turistas [nas fotografias] utilizavam máscaras, e isso facilita a transmissão de doenças dos visitantes para os animais”, alertou à CNN Magdalena Svensson, professora na Oxford Brookes.A explicação para este possível contágio é, segundo a especialista, que, entre as quais o vírus da gripe, o Ébola ou constipações comuns.

Em janeiro deste ano, oito gorilas-do-ocidente do Jardim Zoológico de São Diego, na Califórnia, contraíram o SARS-CoV-2. Todos foram já dados como recuperados.

Mesmo antes da pandemia de Covid-19 ter surgido, há pouco mais de um ano, os organizadores de visitas aos gorilas já pediam aos turistas que utilizassem máscaras, segundo uma orientação da União Internacional de Conservação da Natureza para impedir a transmissão de doenças aos animais.Agora, com uma pandemia a circular, torna-se ainda mais importante que os visitantes desta espécie protegida, aconselha Svensson.Também Gladys Kalema-Zikusoka, porta-voz de uma organização não-governamental de proteção de gorilas no Uganda, pede uma maior responsabilidade também nas redes sociais., criticou.A solução não passa contudo pelo fim do turismo nas áreas protegidas onde vivem os primatas, até porque as receitas originadas pelos visitantes contribuem fortemente para os esforços de conservação da espécie e para as comunidades locais. O necessário é reeducar as pessoas sobre os riscos, propugnam os especialistas.