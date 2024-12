AG da ONU aprova Conferência Internacional para implementação da solução de dois Estados em 2025

O projeto de resolução recebeu o apoio esmagador de 157 Estados-membros da ONU, incluindo o voto a favor de Portugal, tendo registado ainda oito votos contra e sete abstenções.

Votaram contra este texto Israel, Estados Unidos, Argentina, Hungria, Micronésia, Nauru, Palau e Papua Nova Guiné.

A resolução, focada na resolução do conflito israelo-palestiniano, indica que a Conferência Internacional de Alto Nível terá como objetivo promover a implementação das resoluções das Nações Unidas relativas à questão palestiniana e à solução de dois Estados, para a "obtenção de uma paz justa, duradoura e abrangente no Médio Oriente".

A Conferência será realizada de 02 a 04 de junho de 2025, em Nova Iorque, e será precedida por uma reunião preparatória em maio.

Como resultado, a Conferência adotará um documento orientado para a ação, visando "traçar urgentemente um caminho irreversível em direção à solução pacífica da questão da Palestina e à implementação da solução de dois Estados", frisa a resolução.

Instando os lados em conflito a cumprirem as suas obrigações sob o direito internacional e acordos assinados anteriormente, a resolução enfatiza que Israel, como potência ocupante, deve cumprir suas obrigações conforme descrito no parecer consultivo do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ).

"Cento e cinquenta e sete Estados-membros apoiam a resolução sobre a declaração pacífica da questão da Palestina, incluindo as conclusões do TIJ sobre a ilegalidade da presença de Israel no Território Palestiniano Ocupado e a realização de uma Conferência Internacional de Alto Nível em junho de 2025 para promover a implementação das resoluções da ONU sobre a questão da Palestina e a solução de dois Estados", celebrou o embaixador adjunto da Palestina na ONU, Majed Bamya, nas redes sociais.