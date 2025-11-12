Agência Espacial Europeia alerta para tempestade geomagnética que pode afetar comunicações

Segundo uma nota da ESA, o impacto estimado do evento é grave, mas "não representa um risco biológico direto para as pessoas na Terra".

Uma tempestade geomagnética é uma perturbação temporária da magnetosfera da Terra causada pela ejeção de massa coronal, uma "enorme nuvem de plasma magnetizado" expelida pela coroa (camada mais externa) do Sol.

De acordo com a ESA, na terça-feira foi observada uma intensa erupção solar, com um pico cerca das 10:04 (hora em Lisboa).

Menos de uma hora depois foi observada uma ejeção de massa coronal, com uma velocidade inicial estimada de cerca de 1.500 quilómetros por hora, que, segundo a ESA, poderá chegar à Terra no final da noite de hoje ou no início da manhã de quinta-feira.

A ESA ressalva que "estas estimativas contêm alguma incerteza", assinalando que "está a monitorizar de perto este poderoso evento" e a "recolher informações detalhadas de todos os seus centros de serviços especializados".