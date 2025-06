Agência Espacial Europeia conclui integração do seu `caçador` de planetas semelhantes à Terra

A bancada ótica do telescópio, com as suas 26 câmaras, está agora integrada no módulo de serviço da nave espacial, restando apenas acrescentar os painéis solares.

A partir de 2027, o novo telescópio espacial iniciará a sua busca por planetas para além do sistema solar da Terra, com um foco específico em planetas do tamanho da Terra que orbitam estrelas semelhantes ao Sol, noticiou na segunda-feira a ESA, citada pela agência Europa Press.

Ao contrário de muitos outros telescópios espaciais, o PLATO não se baseia numa única câmara complexa, mas sim num total de 26 câmaras.

Estas câmaras permitirão ao PLATO observar aproximadamente 250.000 estrelas em busca de planetas em órbita.

O módulo de serviço alberga todos os componentes necessários para os voos espaciais, o controlo do telescópio e as operações, incluindo o sistema de propulsão, a antena de comunicação com a Terra e os sistemas de transmissão de dados científicos.

A plataforma foi posicionada e alinhada com precisão milimétrica no módulo de serviço. A equipa de integração testou depois as ligações elétricas.

Uma vez concluídos todos os testes, os dois componentes do satélite foram firmemente ligados.

Nas próximas semanas, o satélite será submetido a um teste de funcionalidade completa, tanto do telescópio espacial como dos seus sistemas de processamento de dados.

O próximo passo importante para o PLATO é o seu transporte de Oberpfaffenhofen, Alemanha, para o Centro de Investigação e Tecnologia Espacial (ESTEC) da ESA em Noordwijk, Países Baixos.

Aí, o PLATO será equipado com os seus painéis solares e protetores solares antes de ser testado numa câmara de simulação espacial.

A nave será então enviada para o local de lançamento em Kourou, na Guiana Francesa.

O seu lançamento está previsto para dezembro de 2026 a bordo de um foguetão Ariane 6 com dois propulsores sólidos.