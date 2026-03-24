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Agência Espacial Europeia vai lançar satélites de nova missão com tecnologia portuguesa
A Agência Espacial Europeia lança esta terça-feira dois novos satélites com o objetivo de testar uma nova forma de navegação através de satélites em órbitas mais baixas do que aquelas onde estão por exemplo o Galileo e o GPS.
A ideia conta com a participação de portugueses através de duas empresas e visa criar e receber mais sinais e sinais mais fortes, mais precisos, e ao mesmo tempo tornar os sistemas de navegação por satélite mais resilientes.